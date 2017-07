Il y a deux ans, la sortie cinéma de « 50 Nuances de Grey » s’est accompagnée d’une information capitale : Jamie Dornan, le héros du blockbuster érotico-SM, a pour sosie la porn star gay Tommy Defendi. Il est vrai que lors de la promotion du film, l’acteur hollywoodien arborait une barbe et une chevelure qui amplifiaient leur ressemblance. Mais cette similitude va-t-elle jusqu’à la taille de leur sexe ? Celle de l’acteur porno est difficilement égalable tant elle est E.N.V.O.Û.T.A.N.T.E. Tirée de « Heretic », une production Raging Stallion Studios, la scène du jour « Envoûté par Tommy Defendi » ne peut pas mieux se nommer !!! Le jeune, beau et tatoué James Ryder en a les yeux révulsés de plaisir ! 🙂 À s’en repaître dès maintenant dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Dans un sex-club SM dont les lumières astucieusement positionnées n’éclairent que la chair appétissante de ses usagers, deux hommes se font face. Tommy Defendi, superbe mâle velu et barbu au torse harnaché, encore revêtu d’un treillis noir. James Ryder, joli minet tatoué aux yeux souligné de khôl, aux habits débraillés. Leur dégaine accentue leur charge sexuelle. Le plus viril des deux prend immédiatement l’initiative. Tommy se saisit du visage de James pour l’approcher à sa bouche et l’embrasser, et l’autre main, il lui pétrit les fesses sous son jean. De son côté, James déboutonne le fute de Tommy et en extirpe une bite longue et épaisse. Tommy, qui a lui même baissé le jean de James, empoigne leur sexe et les branle tout en continuant de rouler des pelles. Excité, James s’assoit et s’engage alors à gober jusqu’à la garde le sexe surpuissant. Ce n’est pas facile. Mais il y parvient avec une dextérité digne d’un fakir.

Le cul de James est manifestement plus habitué aux sexes surdimensionnés car il se fait pénétrer à fond – dès le début – sans opposer de résistance. Et lui-même bande dur. Son visage est toutefois de temps en temps déformé par la douleur qui se mêle au plaisir. Soucieux de le ménager, Tommy se retire et lui bouffe le cul, les couilles et la bite. Il lui introduit un doigt, deux doigts. Et il lui donne aussi de petites tapes sur les cuisse et l’anus. Puis à nouveau il l’encule. Les jambes relevées, James encaisse, les yeux ne manquant pas de se révulser de temps à autre. Une grosse queue provoque toujours cet effet ! Transpirant le sexe par tous leurs pores, les deux hommes auront une éjaculation spectaculaire et ne se quitteront pas sans avoir échangé de tendres baisers.

Scène des plus torrides, « Envoûté par Tommy Defendi » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !