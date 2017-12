« Meilleur film français » aux « PinkX Gay Video Awards 2017« , « Fucker Society » s’honore en plus d’avoir dans son casting celui que vous avez élu à ces mêmes Césars du X « meilleur acteur » : Doryann Marguet. Polysensuelle, la porn star française sait être tous les hommes. Dans la scène du jour justement tirée de « Fucker Society », il est « Doryann maître SM« . À voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.



En chaps et harnaché de cuir, Doryann Marguet prend en main Paul Burning, déjà attachée et bâillonnée. Crachats dans la gueule, décrassage des aisselles, chair pétrie, fessée, cravachée… Doryann donne libre cours à ses pulsions les plus perverses.

Totalement soumis, Paul se laisse déchirer les commissures des lèvres par les coups de queue de Doryann. Les larmes au yeux, il jouit de l’expertise de son maître en matière d’anulingus baveux, de doigtés anaux et de sodomie endiablée.

Réalisation de Ridley Dovarez, « Doryann maître SM » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !