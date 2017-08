Originaire de Nashville dans le Tennessee, Josh Long avait dans les 24 ans quand il fit une entrée fracassante dans l’industrie du X gay. C’était en 2012. Le contraste entre sa jeunesse, son joli minois et sa forte pilosité en a fait le « bear cub » (l’ourson) absolu. DominicFord est l’un des studios US à avoir fait appel à lui. Dans « Jeune et poilu« , Josh apparaît au début tout intimidé face au musclé, imberbe et très entreprenant Dylan Roberts. Ce n’est que pour mieux le surprendre ! 🙂 Un corps-à-corps riche de ses différences à voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.



Une propriété aux murs blancs immaculés. Torse nu, Josh Long et Dylan Roberts montent les marches d’un escalier pour arriver dans une chambre. Dylan prend par le cou le joli poilu, l’embrasse et le jette sur le lit. Il se presse alors contre lui. Fasciné sa pilosité, Josh le caresse et le lèche. À genoux, il déboutonne son jean et le suce. Josh ne pipe mot. La détermination de Dylan l’intimiderait presque. Mais lorsque les deux se mettent en tête-bêche pour se pomper, Josh prend de l’ascendant…

Qui va enculer l’autre ? Le plus massif ou le plus poilu ? Le gros cul lisse de Dylan parle pour lui et s’offre à Josh qui a laissé tomber le masque de l’ingénu pour celui du baiseur accompli, bien déterminé à faire jouir tout en prenant son pied. De grosses giclées de foutre en perspective !!!

À noter qu’un an après ses débuts dans le X, Josh annonça sa retraite en 2013. Il a toutefois fait un comeback fin 2016. Il a vieilli, a pris du poids, est apparemment devenu père… Certes, il demeure sexy, mais ce n’est plus pareil. Ce qui en avait fait un modèle emblématique, à savoir une extrême pilosité associée à sa jeunesse, s’en est allé. C’est la vie !

