Alors que le porno gay polonais semble inexistant, que serait le X britannique sans l’apport des Polonais ? Kayden Gray, la porn star gay la plus awardisée en Angleterre, est né en Pologne. Quant à la scène du jour, une production anglaise qui joue sur les fantasmes militaires et l’intergénérationnel, elle met en avant deux Polonais qui sont des stars du porno anglais : Matthew Anders (la belle quarantaine) et Kamyk Walker (la mignonne vingtaine). « Sergent à sucer » est à voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Installé à son bureau, en train de remplir un dossier, le beau sergent Matthew Anders s’interrompt alors que le jeune et mignon conscrit Kamyk Walker lui apporte son thé. En voulant lui faire de la place, Matthew fait tomber ses stylos. Kamyk s’empresse de les ramasser et ne peut résister à l’envie de mettre sa main sur le genou du gradé. L’intention est claire. Matthew lui caresse la joue, le prend par le cou pour amener sa tête contre la protubérance qui pulse sous l’uniforme. L’autre s’y frotte, déboutonne le pantalon et s’empresse de pomper profond. Matthew lui rend la pareille en n’oubliant pas de lui lécher également les couilles.

Un tatouage peut dire beaucoup du rôle sexuel qu’affectionne son propriétaire. Le « Bitch ! » sur la fesse gauche de Kamyk est sans équivoque : son cul n’est pas seulement joli, il cherche à être traité sans ménagement. Après y avoir plongé sa langue, Matthew s’y enfonce effectivement sans hésitation et il se fait bien bourrin dans ses coups de boutoir !

