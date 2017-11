Grands gagnants des « PinkX Gay Video Awards 2017« , Doryann Marguet et le réalisateur Ridley Dovarez ont plus d’une fois travaillé ensemble. Avec brio ! Tirée du film « Tantrik – Masseurs à domicile » et avec comme troisième intervenant le délicieux métis Rafael Lecocq, la scène du jour est caractéristique des qualités de chacun pour nous faire fantasmer : angles de vue variés, éclairage soigné, alternance de douceur et de bestialité, multiethnisme, sensualité, charisme, beauté. « Love Massage entre Doryann et Rafael » est à savourer dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Le massage est un art dans lequel excelle Rafael Lecocq. Dès que le velu et barbu Doryann Marguet s’allonge face à lui, nu, il bénéficie de ses doigts miraculeux. Doryann apprécie également que Rafael, qui est du genre top canon, se mette à poil. Le massage se fait irrésistiblement érotique et les rôles se confondent : le professionnel et le client se caressent, s’embrassent, se sucent…

La chute de reins de Rafael et la rondeur de son cul sont un appel puissant à la sodomie. Inévitablement Doryann s’enfonce dans cette chair appétissante. Et tel un maître du Kamasutra, il prend soin de varier les positions pour amplifier le plaisir de Rafael et le sien.

Une super baise, tout en progression hyper sensuelle, qui donne envie de faire de même.