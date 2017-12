Le premier épisode de « Paris Perfect », le film événement réalisé par mr Pam et coproduit par NakedSword et PinkX, est dès à présent disponible en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU…

San Francisco, l’après-midi. Trenton Ducati, superbe daddy musclé, tatoué et très bien monté est à poil, face à la largue fenêtre d’une salle à manger. Sous lui, le jeune, pulpeux et tatoué Colton Gray suce avec délectation sa bite. Indifférents aux éventuels passants qui peuvent surprendre leurs effusions, ils se plaisent à alterner pipes et baisers baveux. « Oh toi, t’es un sacré bon pompeur ! » complimente Trenton quand le jeune réussit une gorge profonde. « Elle à bon goût ! » lui répond Colton quand il arrive à reprendre son souffle. « Allez, couche-toi là et ouvre la bouche ! » Aux ordres de son daddy, le minet s’adosse sur un canapé et sort la langue. S’enclenche alors un 69 où il est à la merci d’un pilonnage de gorge dont la puissance est accentuée par la force de gravité. Puis les deux hommes se branlent et éjaculent simultanément. L’harmonie entre les deux amants semble manifeste. Mais lorsque Colton demande ce qu’ils vont manger ensemble dans la soirée, Trenton devient glacial et lui dit de se casser de chez lui immédiatement. Quel salaud !!!! Interloqué, puis furieux, Colton lui balance un : « Mais va te faire foutre, connard ! ». Il fait ses valises et se tire non sans avoir chipé au passage sur une petite assiette touristique aux couleurs de Paris la carte de fidélité que son désormais ex possède auprès d’une compagnie aérienne. Trenton n’a rien remarqué tant il ne semble préoccupé que par l’élasticité tonique de son visage. Il faut le voir se toucher délicatement la peau au niveau de ses paupières et tempes.

À la rue, Colton sort son Smartphone, utilise la carte avec un sourire vengeur et continue son chemin. Il va chez son pote Johnny V. qui l’accueille chaleureusement. À l’aise, en short et débardeur, Colton raconte plus précisément ce qu’il lui est arrivé. Son ami compatit et parle lui aussi de ses malheurs : il en a marre de son boulot et a besoin de changer d’air. Colton lui fait une offre qu’il ne va pas refuser : embarquer tous les deux ce soir pour un vol à destination de Paris, France. Et le blondinet d’avouer que pour se venger de son ex, il s’est servi de sa carte de fidélité auprès d’une compagnie aérienne. « Lets’go ! »

Le premier épisode de « Paris Perfect » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 ! Et la suite des aventures de Colton et Johnny , c’est dès ce soir à partir de minuit.