Paris, aux abords de la Gare du Nord. Colton Gray et Johnny V. sont bien arrivés à destination, mais ils n’ont nul part où habiter. « Je le répète, mais tu aurais dû savoir que la carte que t’as chipée à ton ex ne te permettrait pas de payer nos chambres d’hôtel. » s’emporte Johnny. « Arrête, on est à Paris, regarde autour de toi ! Il y a pire comme situation. » lui répond Colton quand un bel homme élégamment vêtu d’un costume cravate – Théo Ford – l’interpelle en français : « Monsieur Ferrandt, enfin je vous ai retrouvé. Je vous ai cherché partout. Venez avec moi. » Interloqué, Colton manifeste son incompréhension dans sa langue natale. Étonné que celui qu’il prend pour Mr Ferrandt choisisse de s’exprimer en anglais, Théo Ford fait de même : « Bien, je vous emmène vous et votre ami en limousine à votre penthouse. Vous devez être tellement heureux d’y retourner. » Et Théo Ford de s’éloigner vers la voiture somptueuse.

Colton n’en croit pas ses oreilles : il est pris pour un parfait inconnu qui habite dans un luxueux appartement à Paris. Quelle chance, alors que lui et Johnny ne savaient pas où loger. Donc pas question pour lui de dire la vérité. « Mais qu’est-ce que tu vas faire quand le vrai mec se montrera ? s’inquiète Johnny. « Je pense que je trouverai. » assume Colton. « OK, tu vas chez lui et moi chez ce mec canon. » Et Johnny de montrer avec fierté la photo du torse musclé et poilu d’un mec sur une appli de drague. Hé oui, le voyage à Paris va de paire avec des rencontres sexe pour l’Américain. « Quoi, tu m’abandonnes déjà ? Et pour un type dont on ne voit même pas la gueule ? » s’emporte Colton. Johnny n’apprécie pas : « Tu te fous de moi ! C’est toi qui m’as amené ici ! C’est toi qui m’as fait quitter mon boulot ! Laisse-moi au moins libre de baiser avec qui je veux. Et regarde comme il est hot ! » Face à la détermination de son pote, Colton lui donne sa bénédiction et lui souhaite de bien s’amuser. Lui, il ira à « son penthouse ». Avant de se séparer, Johnny lui laisse sa valise, lui dit qu’il en aura peut être pour deux heures et qu’il le retrouvera à l’adresse qu’il n’oubliera pas de lui envoyer par texto. Sur ce, il hèle un taxi.

Johnny sonne à un interphone. François Sagat vient lui ouvrir. Et l’un en anglais et l’autre en français ils disent leur joie de constater qu’ils sont encore mieux en vrai que sur la photo. Dans le duplex du Parisien, déjà en train d’embrasser le beau Français, Johnny vit un rêve. Paris est véritablement la ville parfaite. « Paris perfect ! » 🙂 Il y a toutefois deux problèmes :

1- Ils ne parlent pas la même langue. Pas grave, le langage du corps est universel.

2- Les deux se voulaient être strictement actifs. Conciliant, François, coupe la poire en deux : « Je te baise d’abord, puis ce sera ton tour. »

Et il n’en faut pas plus pour que Johnny baisse immédiatement le froc, s’arc-boute à un escalier et offre sa super belle croupe. Mais avant d’être pénétré, ce cul est une source de ravissement pour François qui le hume et le lèche. Une pipe pour endurcir sa queue épaisse, et le Français y va bestialement à fond dans l’Américain…

« C’est à ton tour de me baiser ! » annonce François alors qu’il a déculé. Mais avant, place à des fellations avec gorges profondes qui manquent de l’étouffer. C’est que la bite de l’Américain est longue ! 🙂 Mais une fois qu’elle est bien raide d’excitation, François s’y empale, imposant ainsi son rythme à la sodomie. Johnny tient toutefois à marquer de sa puissance de queue le Français. Alors, après lui avoir bouffer le cul, il le prend à fond. Couché sur une table, les jambes relevées, François encaisse tout en se branlant. Il finit par lâcher un super concentré blanc de sperme. Hum… Johnny l’embrasse tout en continuant de le baiser. Puis il se retire et crache à son tour une abondante semence.

Avant de se quitter, Johnny veut à faire un selfie avec François. Mais celui-ci n’y tient pas et le dit gentiment : « Non non, c’est notre secret ! » Les souvenir les plus forts sont peut-être bien en effet ceux qui restent intimes.

