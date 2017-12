Film événement à plus d’un titre, « Paris Perfect » est aussi celui dont on retient qu’il marque le grand retour porno de Théo Ford. Après avoir fait une pause en partie due à une dépression (voir son interview datée du 27 septembre), il nous revient en force. Le troisième épisode le met particulièrement en valeur avec pour partenaire le bel Espagnol Dani Robles. Une scène hyper hot à voir dès à présent et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU…



Ville « parfaite » pour les deux Américains Colton Grey et Johnny V. en villégiature dans la capitale française, Paris s’avère moins idyllique et beaucoup plus tourmentée. Encore tout à son bonheur de sa rencontre sexe avec un local, le fantasmatique François Sagat, Johnny s’apprête à faire un selfie en pleine rue quand un voleur s’empare de son Smartphone et prend la fuite. Colton, qui a été pris par erreur pour un certain Monsieur Ferrandt par Théo Ford, très séduisant majordome, s’émerveille du luxe de l’appartement où il est conduit quand surviennent un désagrément et un danger :

1- Le plat qui lui est servi est une assiette d’escargots, ce qu’adore Ferrandt. Or cette spécialité culinaire française n’inspire en rien Colton.

2- Mais le pire est à venir avec l’intrusion d’un Espagnol tout de noir vêtu, Dani Robles. Il le menace : « Monsieur Ferrandt, si vous ne vous acquittez pas de votre dette, ça ira très mal pour vous. »



Théo Ford se dévoue pour protéger celui qu’il croit être son maître : « Manger Monsieur, je vais régler ce problème en gentleman. » L’Américain se retrouve seul face à un plat qu’il s’empresse de jeter dans les W-C. tandis que Théo, dans une autre pièce de l’appartement, joue de ses atouts pour calmer la vindicte de l’Espagnol.

Grand, athlétique, poilu, barbu et tatoué, Dany est d’une survirilité apparente. Il n’en est pas moins que gémissements et imprécations à être baisé. Théo, si policé et glamour, est en fait une bête de sexe qui sait parfaitement répondre à la soumission agressive de l’Espagnol. Son sexe dur manque d’étouffer Dany dont la salive concentrée macule de blanc sa barbe et souille le parquet. À ses supplications d’être enculé, Théo le fait attendre en lui bouffant le cul. Et quand il le pénètre par derrière, à même le sol, il se fait toujours plus sauvage alors que l’autre gueule en en réclamant toujours plus. Relevé avec force, mis à plat ventre sur une table, puis retourné afin qu’il voit Théo de face, en pleine action, Dany est le supplicié consentant et volontaire d’un pilonnage répondant à ses attentes. Et telle une fontaine à foutre, il jouit spectaculairement. Théo a tôt fait d’éjaculer sur sa barbe. Hum… Ce blanc sur ce poil noir est très excitant. Les deux hommes ne manquent pas de se rouler des pelles.



Si Dany a eu sa dose de sensations fortes, il n’en oublie pas le pourquoi de sa venue. Rhabillé, il retrouve celui qu’il croit être Ferrandt et le prévient : « Ton majordome t’a donné du temps, mais ça n’en est pas fini. » Et il part. Colton veut comprendre ce qui se passe et si Théo va bien. L’intéressé le rassure, par contre il s’inquiète de l’assiette totalement vide et lui demande s’il lui fallait plus d’escargots. 🙂 Avant de partir prendre son bus, il le prévient : « N’oubliez-pas Monsieur. Vous devrez vous acquitter de votre dette dans les 24 heures. »

Colton a peur. Il appelle son pote Johnny, mais n’arrive jamais à le joindre. Il ignore que son Smartphone a été volé…

Le troisième épisode de « Paris Perfect » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 ! La suite, c’est dès ce soir à partir de minuit.