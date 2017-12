Et l’on continue de suivre les aventures des Américains Johnny V. et Colton Grey dans un Paris qui oscille entre rêve et cauchemar. Heureusement pour Colton, c’est le rêve qui l’emporte largement grâce au cul bombé de Gabriel Cross 🙂 Le quatrième épisode de « Paris Perfect » est avoir à voir dès à présent et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU…



Alors qu’on lui a volé son Smartphone, l’Américain Johnny V. déambule dans Paris afin d’acheter un portable prépayé. Il lui faut absolument joindre son pote Colton Grey. Mais personne ne semble comprendre ce qu’il veut. Dépité, il s’assoit aux abords de la tour Eiffel. Un lieu stratégique pour qui veut rencontrer un compatriote compatissant. Il voit d’ailleurs une drag queen (Sister Roma) en pleine conversation téléphonique: « Oh mon Dieu ! Paris est un rêve qui devient réalité. Je m’y amuse comme jamais. Et y a tellement de beaux mecs… » Et alors qu’elle est toute proche, Johnny en profite : « Excusez-moi, êtes-vous américaine ? » « Je ne suis en tout cas pas japonaise » répond sarcastiquement la drag queen. Le premier contact commence mal. Mais Johnny raconte ses malheurs et en âme charitable Sister Roma interrompt son appel et lui prête son portable.

Cependant, dans l’appartement d’un certain Monsieur Ferrandt, Colton s’est assoupi et fait un cauchemar où se mêlent un chien patibulaire, un gastéropode géant et un Johnny qui s’en prend physiquement à lui dans un Paris de carte postale. La sonnerie du téléphone le réveille. « Oh Johnny, c’est toi. Mais où étais-tu ? Tu ne sauras jamais ce qui m’est arrivé… » Et sans trop rentrer dans les détails, il laisse Johnny lui raconter pourquoi il ne pouvait pas s’avoir. « Peux-tu me donner ton adresse ? » demande son ami. Et Colton s’exécute tout heureux de le retrouver bientôt. Alors qu’il raccroche et qu’il s’apprête à sortir du lit, il remarque un mouvement. Se tient derrière une paroi vitrée un jeune homme revêtu d’un slip : Gabriel Cross.



« Mais qui êtes-vous ? » demande apeuré Colton. L’autre lui répond par un monologue surréaliste : « Fils. Tu es le nouveau, je suis l’ancien. C’est amusant, tu es exactement comme moi. Cette ressemblance est incroyable. Lui et moi nous nous sommes rencontrés il y a des années à Londres. Il m’a amené à Paris, comme toi. C’est comme ça que tout a commencé. Tu es dans mon lit. As-tu une idée du nombre de fois où j’ai baisé là. Je ne comprends pas comment on peut me remplacer par ça. »

Malgré ses reproches, Gabriel apparaît pour Colton comme un rêve des plus appétissants. Il l’embrasse et ses mains ont tôt fait de pétrir son cul merveilleusement bombé. Tout nu et à plat-ventre sur le lit, Gabriel gémit sous les coups de langue et les doigtages ensalivés de Colton. Ce dernier, fasciné par la cambrure de la croupe, encule en faisant un tour sur lui même. Woaw !!! Ça lui permet d’apprécier son confort et son degré de pénétration anale suivant les angles. Colton est aussi un super enculeur !



Le poupin Gabriel veut aussi sa part. S’il n’a pas son bombé, le cul de Colton n’en est pas moins très alléchant. Bien disposé à se faire mettre, l’Américain s’offre en mordillant ses lèvres charnues et en fixant son baiseur de ses magnifiques yeux bleus. Quand il se retire, Gabriel prend en bouche le sexe épais de Colton et s’y empale, accro qu’il est de sa puissance. Et après voir éjaculé chacun leur tour, les deux s’embrassent amoureusement. Hum… Était-ce bien la réalité ou un rêve ?

