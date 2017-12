Et une super partouze d’anthologie pour finir en beauté ! 🙂 Le cinquième et dernier épisode de « Paris Perfect », le film événement coproduit par NakedSword et PinkX, est à savourer dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU…

« Mon Dieu Gabriel, qu’as-tu fait ? Le boss va nous tuer tous les deux ? » s’exclame Théo Ford, le majordome de Monsieur Ferrandt, en voyant Gabriel Cross au pieu avec Colton Grey, L’Américain qu’il a pris pour son maître. Ce qu’il dit laisse toutefois entendre qu’il travaille aussi pour un autre boss. Qui est-il ? Mystère. Sur ce vient Johnny V., le compatriote et ami de Colton. Ironique, il lui lance : « Mais toi tu es une bonne salope ! » « Non, je ne suis pas une salope ! » s’insurge Colton quand apparaît un jeune homme à lunettes qui lui ressemble trait pour trait. Il s’agit de Monsieur Ferrandt : « Mais que se passe-t-il ? » De son côté, Gabriel n’apprécie pas du tout d’avoir couché avec la mauvaise personne et il s’en va furieux.

Ferrandt s’en prend à son majordome : « Mais comment as-tu pu le confondre avec moi. Regarde-le, avec ses tatouages vulgaires ! » « Mais va te faire foutre ! » lui répond Colton. Quant à Théo, bien embarrassé, il se justifie : « Il était habillé quand je l’ai vu et la ressemblance est si frappante. » Et d’ajouter : « Quoi qu’il en soit, on a un plus gros problème, celui de votre dette. » Généreux, Johnny est prêt à prêter de l’argent. « Non, ce n’est pas une question d’argent. Monsieur Ferrandt doit être pénétré pour la première fois de sa vie. » Johnny est hilare : « Quoi, c’est que ça ?! Je me souviens de ma première fois. Il fallait mettre beaucoup de gel pour éviter que… » « Non, non, non, je ne peux pas le faire ! » s’emporte Ferrandt. Et tous alors de regarder Colton. « Quoi, vous voulez que je sois lui pour le faire ? Bien sûr ! » Johnny ne manque toutefois pas de lancer un pic : « Surtout n’oublie pas de faire comme si c’était ta première fois. » « Oh, va te faire foutre ! » lui balance son ami.

Cette dette de nature sexuelle doit suivre un rituel. Théo Ford explique à Colton comment faire : « D’abord, tu dois rencontrer l’homme d’hier (l’Espagnol Dani Robles) et l’embrasser en public. Ensuite, dans un autre endroit à Paris, tu dois faire de même avec un autre homme (Denis Vega). Puis tu iras avec eux dans un appartement où tu seras initié. Mais comme vous devez être trois, ton pote Américain s’ajoutera à la liste. » Johnny acquiesce. Et Théo de préciser qu’il filmera les ébats pour le mystérieux détenteur de la dette.

Et la super partouze advient ! Paris redevient la ville « parfaite » pour les deux Américains. Il peuvent notamment compter sur la puissance virile du bel Espagnol Denis Vega…





Colton n’est d’ailleurs pas que pénétré par les deux Espagnols et Théo. Il baise aussi furieusement Dani. Quand à Johnny, il se fait bien sodomiser par Dani et Théo !

Nous n’allons pas déflorer la toute fin de Paris Perfect. Juste pour dire que Colton va bien se venger de Trenton Ducati, son ex-daddy qui, dans le premier épisode, l’avait foutu en l’air du jour au lendemain.



Le cinquième et dernier épisode de « Paris Perfect » ainsi que les précédents sont à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 ! Le film sera diffusé dans son intégralité sur la chaîne à partir du samedi 23 décembre à minuit.