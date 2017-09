« On pense que j’aime la gym. Mais honnêtement, je n’aime pas ça. C’est juste que je dois me faire beau pour vous les gars, ainsi que pour mon mec. ». « On dit que je suis sublime le crâne rasé ? Si on le dit, alors… ». « J’aime quand un passif débarque avec son gros cul pour que je le baise à fond ! ». À lire différentes déclarations de Sean Duran, on peut légitimement penser qu’il s’est construit un physique hypersexué afin de répondre non seulement à ses fantasmes mais aussi aux attentes de ses partenaires. Donner du plaisir est pour lui d’une importance capitale afin d’assurer sa propre jouissance. Hum… Heureux l’homme qui comme Colt Rivers se fait prendre par ce baiseur d’exception. Merveille pornographique et source d’inspiration, Sean Duran est à voir dès maintenant et en illimité dans « Cul affamé de bite » sur PinkX.EU.

Avec ses tatouages Ferrari et Louis Vuitton sur son bras droit, Sean Duran a manifestement une haute estime de lui même. Ces marques européennes de renom sont gage d’une qualité qu’il fait sien. L’avoir pour amant, c’est l’assurance d’avoir un baiseur de première classe. Sa musculature, son visage, ses mouvements, ses regards, sa voix grave… tout est sexe en lui. À ses côtés dans un lit, en train l’embrasser et le caresser, Colt Rivers est bien sûr aux anges. Sorte de Justin Timberlake en plus pulpeux, Colt a deux caractéristiques qui rendent dingue Sean : il est 100 % passif et l’arrondi de son cul est la perfection même. Pendant que le tatoué palpe, doigte, fesse, sniffe et broute ce cul brûlant d’être sodomisé, Colt pompe sa bite, belle, épaisse, puissante et délicieuse.

Colt n’est ensuite plus que gémissements de plaisir et regards admiratifs alors Sean s’enfonce en lui, tout en l’embrassant ou en lui léchant les pieds…

Produite par DominicFord et tirée du film « Baiseurs d’exception », la scène « Cul affamé de bite » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !