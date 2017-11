En faisant des selfies à poil pour immortaliser notre bite dans ses proportions les plus avantageuses, nous sommes artistes ! 🙂 L’autoportrait est en effet indissociable de l’histoire de l’art, dans la peinture d’abord, pour ensuite se démocratiser dans la photographie. Nos Smartphones n’ont fait qu’amplifier notre exhibitionnisme créatif 🙂 Représentative de notre époque, la scène du jour, « Selfie nu« , est aussi et surtout très excitante car elle dévie en plan baise et bénéficie de jeux de miroirs aux effets orgiaques. À voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Aaron Felix, jeune Latino super bien foutu et très bien monté, est à poil dans la salle de bains, un Smartphone dans la main. Il tente de photographier au mieux sa bite mais il n’est pas content du résultat : comme il ne bande pas à fond, elle n’est pas assez grosse. Il aurait besoin d’aide. Celle-ci vient de son pote, le sémillant minet Luke Allen. Une bonne pipe, et le tour est joué. Le problème, c’est que Luke ne veut pas lâcher le morceau et qu’il en veut plus. Aaron est lui même si excité qu’il délaisse son portable pour se focaliser sur l’arrière-train de Luke.

Fessé, léché, doigté, Luke cambre toujours davantage son cul rond et lisse. Tous ces préliminaires deviennent une torture car il n’en peut plus d’attendre d’être pris. Quand Aaron s’enfonce direct dans son trou, le twink irradie enfin de ce plaisir lié à la douleur que procure toute grosse biteavide de tracer son sillon. Heureux baisé ! Heureux baiseur !

Produite par HelixStudios, la scène « Selfie nu » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !