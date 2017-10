« À grand pouvoir, grande responsabilité ! » C’est ce qui se raconte dans les comics de super-héros. Mais dans la réalité la plus basique, le pouvoir est un moyen efficace de multiplier les partenaires sexuels. Peu de personnalités l’expriment ouvertement. Mais vendredi dernier, sur les ondes de France Culture, Catherine Millet est catégorique : « On a envie d’être le chef pour pouvoir attirer l’attention sur soi. On veut être le chef pour baiser plus. » 🙂 Dans la scène du jour, le chef, c’est le barbu Dolan Wolf ! Et c’est le twink Kai Alexander que le viril daddy baise. Nommé dans la catégorie meilleur duo aux « PinkX Gay Video Awards 2015« , le bandant « Surpris par le boss » est à voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.



Que n’entendons-nous pas autour de nous : que tout fout le camp, que c’était mieux avant… et qu’entre les réseaux sociaux et le porno sur Internet, les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus la même concentration professionnelle. Il est vrai que ce dernier on-dit est validé par Kai Alexander, un jeune employé de bureau. Il passe des heures à mater des vidéos porno sur le laptop de l’entreprise. Et survient ce qui devait un jour ou l’autre arriver : son patron Dolan Wolf le prend sur les faits. Quelle est sa réaction ? Va-t-il le renvoyer pour faute grave ? En vérifiant le type de porno que Kai mate, Dolan constate que c’est du gay. Lui-même est gay. Alors, en véritable chef qu’il est, il tire à son avantage la situation. Il s’assoit en face de son employé, le prend par la cravate et lui roule une pelle. Il lui déboutonne la chemise et passe sa main entre ses jambes. Le jeune homme se laisse faire, heureux de ne pas se faire virer. Fébrile aussi à l’idée que les scénarios de film porno deviennent sa réalité. Et il imagine sans doute qu’il pourra bénéficier d’une promotion canapé. « Oui, la vie peut être aussi simple qu’un film porno« , doit-il se dire.

Se frotter contre la virilité tonique de Dolan est un pur plaisir. Le pomper et parvenir à le faire ronronner de plaisir aussi. Kay pourrait croire qu’il a une emprise sur lui et que du coup c’est lui le chef. Mais Dolan n’est pas homme à se contenter de fellation. Il n’est pas comme ce Président des USA éclaboussé par le « Monicagate ». Couché sur la table de bureau ou collé au mur, à côté de l’imprimante, Kai devient la poupée de chair de ses fantasmes de mâle alpha. Et pour bien rappeler que c’est lui qui décide, que c’est lui qui est le boss, Dolan lui barbouille le visage de foutre. Et il se barre, sans un bisou. Hum… Pas sûr que Kai aura sa promotion !

Tirée du film « Boss vs Twink » produit par Staxus, l’excellente scène « Surpris par le boss » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !