Si différentes études sur « le sexe et le foot » concluent que les hommes préfèrent majoritairement regarder un match à la télé que faire l’amour, la victoire de leur équipe a un effet aphrodisiaque. Maintenant, quand deux supporters sont à un bar pour voir leur équipe jouer – et qu’ils se kiffent -, sans doute préféreront-ils fêter joyeusement la victoire en s’envoyant l’air à la maison que de continuer à s’enivrer. C’est ce que font Andro Mass et Dan Broughton dans la scène du jour. « Plaisirs post match » est à voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Le sexy Dan Broughton ramène chez lui Andro Maas, un blond roux tout aussi sexe. À peine se roulent-ils des pelles dans l’entrée, qu’Andro suce Dan dans le salon. Dan lui rend la pareille avec voracité. Les bites ont gonflé de volume, les jock-straps mettent en valeur les culs et celui d’Andro se cambre d’envie d’être pénétré. Il aura pleine satisfaction. Mais auparavant, Dan lèche le joli trou tout lisse.

Si la peau très blanche d’Andro ne supporte pas le soleil, elle ne manque pas non plus de craindre la prise en main virile de Dan. Sensible, elle se marque de rouge, ce qui ne fait que redoubler l’empressement de Dan à le baiser et à le faire jouir.

Important ! Si vous n’êtes pas fan de foot mais que votre mec l’est, jouer de votre influence afin qu’il soutienne une équipe qui gagne presque systématiquement. Le PSG, ça sert aussi à ça ! 🙂 L’après match ne sera que plaisirs…

Tiré du film « Jock and Jocks » produit par BlakeMason, l’excitant duo « Plaisirs post match » est à retrouver sur PinkX.EU à partir de 1€99 !