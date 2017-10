L’univers du bodybuilding et celui du porno gay semblent extrêmement proches tant on compte d’anciens ou actuels compétiteurs parmi les porn stars. Ainsi le remarquable Christian Power (1,86 m, 122 kg de muscles) est non seulement l’un des modèles les plus emblématiques de Men Of Montréal, mais il est aussi dans le civil l’ex- champion de bodybuilding québécois David (ou Dave) Mitchell. Il a notamment participé au championnat provincial de l’Association des Physiques Québécois en 2008, aux championnats de la Fédération de Bodybuilding Canadienne en 2009 et 2013 et au NPC Southern States Championships en 2013 – Photos : Yves Desbiens, Michael Pinto, Simon Lau et ArnoPhotography

Hum… Le Mr. Muscle s’est bonifié avec les ans ! Et il est dans la plénitude de son sex-appeal dans « Duo interracial musclé« , « Duo de muscles« , « Au service d’un colosse » et « Bodybuilder passif« , quatre scènes signées Men of Montréal. À voir dès maintenant et en illimité dans les dernières vidéos sur PinkX.EU.

Duo interracial musclé

Dans une grande salle de bain, le Britannique Tyson Tyler se prélasse dans son bain quand le Québécois vient prendre une douche. Tyson ne résiste pas à l’envie de le rejoindre pour toucher et sucer ce corps fantasmatique. Fasciné par la beauté ébène de Tyson, Christian a les mêmes attentions et le baise. Surexcité, Tyson n’éjaculera qu’une fois avoir lui aussi sodomisé le colosse.

Duo de muscles

Le massif Christian est objet de fantasme pour le musclé Mario Torrez qui n’a qu’une envie : s’immiscer en lui. Il commence par sa langue pour finir par son sexe dur et épais !

Au service d’un colosse

Marko Lebeau donne un cours de massage à Hayden Colby avec comme client Christian. Le temps de lui dispenser un dernier conseil et il abandonne l’étudiant à ses fantasmes. Hayden ne peut s’empêcher de lécher le dos musculeux de Christian, de lui retirer le slip à coups de dents et de lui bouffer le cul tout en le branlant. Et quand le colosse se redresse, Hayden se soumet à ses vigoureux coups de boutoir…

Bodybuilder passif

Alexy Tyler, le beau québécois tatoué aux origines tunisiennes, se joint à Christian Power pour une baise où le plus musclé des deux se fait baiser amoureusement !

Âgé aujourd’hui dans les 33 ans, Christian Power n’a plus tourné depuis au moins deux ans. Mais il reste présent dans l’industrie du sexe via l’escorting international…

