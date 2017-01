Sacré Davey Wavey !!! Le fameux vlogueur gay américain révèle quelque chose de lui qu’on ne soupçonnait pas. Il ne sait pas bien embrasser. Pour essayer de remédier à ce triste constat, il a fait appel à deux modèles stars de Helix Studios qui ont acquis une solide réputation dans l’art du baiser : Blake Mitchell et Sean Ford. Woaw !!! Dans le genre minet, ce dernier est une pure merveille. Tout en lui donne envie de l’embrasser doucement, tendrement, passionnément, à la folie…

Sean a non seulement un physique irréprochable… – Photo : Sean Ford

… mais aussi le sens de la formule. On n’oubliera pas son « Mouthwash is the douching of kissing », ou dit en français « Le bain de bouche est le lavement du baiser » 🙂 Quant à la photo ci-dessous, elle laisse songeur. Davey Wavey a-t-il eu aussi droit à un cours d’anatomie ? 😉 – Photo : Sean Ford