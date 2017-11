Présenté en avant-première à Chéries Chéris, le vendredi 17 novembre à 19h10 au MK2 Beaubourg, avant sa sortie le lendemain en e-cinéma sur PinkX.EU, le documentaire de Mike Stabile « Seed Money : L’homme qui créa Falcon Studios » chronique la vie et l’œuvre de Chuck Holmes qui fonda le légendaire label Falcon studios.

Voici la bande-annonce…

De 1972 à sa mort en 2000, Holmes s’est battu contre le FBI, la police des mœurs et le sida pour apporter aux gays du monde entier une vision de l’homosexualité sans pathos. Nombreux sont ceux à avoir pu se projeter dans ses stars, telles Al Parker, Dick Fisk et Casey Donovan.

1979. Forts du succès phénoménal de The Other Side of Aspen, Chuck Holmes, Dick Fisk, le réalisateur John Summers (alias Vaughn Kincey) et Steven Scarborough portait le smoking pour assister au concert historique de Sylvester au War Memorial Opera House de San Francisco

Pour Stabile, il est important de rappeler cette dimension culturelle et politique de Falcon, et plus généralement de la vidéo X gay. Avant la série TV Will & Grace, il était pratiquement impossible de voir aux USA – exception faite dans le porno – un gay qui ne soit ni suicidaire ni psychopathe. Hollywood était très homophobe…

Holmes a gagné beaucoup d’argent et a eu de multiples histoires de sexe et d’amour avec des modèles, notamment Kurt Marshall. Quatre ans avant sa mort, il posait avec son partenaire Nolan Losky…



Le documentaire ne fait pas l’impasse sur les travers de Holmes. On peut notamment compter sur les interventions de son ex, Steven Scarborough qui fonda par la suite Hot House.

Chuck avec deux réalisateurs qui ont marqué l’histoire de Falcon et du porno : Chi Chi Larue (en 1998 à Paris, lors du tournage de French Connections) et John Rutherford (en 1995 lors des Gay Erotic Awards). Tous deux sont également interviewés dans Seed Money…

Présenté par Cyrille Marie, directeur des programmes de Pink TV, et Stellio, producteur du studio GayFrenchKiss, Seed Money : L’homme qui créa Falcon Studios sera projeté en VOST le vendredi 17 novembre au MK2 beaubourg à partir de 19h10. Réservez dès maintenant vos place ici.

Le documentaire sera proposé en ligne dès le samedi 18 novembre sur pinkx.eu

MK2 Beaubourg

50 rue de Rambuteau

75003 Paris