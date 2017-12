S’il est de notoriété publique que l’activité d’acteur porno s’imbrique à celle d’escort, il y a des exceptions. Un « fan » de la porn star Sergeant Miles en a fait les frais il y a quelques jours. De quoi le faire sombrer dans la folie furieuse. La frontière entre l’amour et la haine est très fine…

Ancien soldat américain, Sergeant Miles s’est lancé dans le porno en commençant par l’hétéro. Mais depuis au moins trois ans il concentre sa carrière X dans le gay. Son actualité est la sortie du film 24 Hour Boner chez Raging Stallion Studios. Il joue dans deux scènes. L’une avec Tegan Zayne et l’autre avec Seth Santoro…

Sûr que son fantasme est un hétéro qui fait du gay pour de l’argent, un prénommé Liam a envoyé à Sergeant Miles un message pour l’avoir comme escort. La réponse de la porn star tweetée le 6 décembre a été cinglante :

Je ne fais pas l’escort parce que c’est comme ça qu’on attrape des maladies et que ça ruinerait mon travail. Moi, je suis un performeur professionnel. Depuis plus de 4 ans je me fais tester toutes les deux semaines pour prouver que je n’ai jamais attrapé de MST.

Et du seul fait que je ne vous veux pas ne signifie pas que je suis un gay for pay. Vous insultez ma sexualité et mes choix sexuels et vous voulez maintenant que je supprime ce que vous m’avez dit. Allez vous faire foutre !