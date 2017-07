Samedi dernier, Seth Santoro s’est fendu sur Facebook de graves accusations à l’encontre de son époux Billy Santoro. On savait que le couple de porn stars avait dû composer avec l’alcoolisme de Billy et que ce dernier avait fait son mea culpa. Mais cette fois-ci, on se dit que la coupe est pleine…

Tous les deux acteurs porno, Billy Santoro et Seth Treston se sont mariés il y a environ quatre ans. Seth a par la suite porté le nom de Santoro.

Les époux ont plusieurs fois tourné ensemble, notamment chez DominicFord, dans Baiseurs d’exception…

Ce que Seth – qui s’exprime sous son vrai nom sur Facebook- révèle aujourd’hui fait peur :

Bill est rentré en trompe dans ma chambre, m’a frappé plusieurs fois au visage alors que je dormais. Il m’a cassé les lunettes et a pris mon compte en banque.

Il m’a menti et manipulé tout le temps de notre relation. Il a posté des centaines de vidéos avec des mecs qui n’avaient pas donné leur consentement et s’est fait du fric sur leur souffrance.

À cause de lui j’ai été arrêté pour m’être défendu alors qu’il détruisait mon ordinateur portable et qu’il essayait de s’en prendre à moi. Mais rien n’y fait. Tout le monde à Washington DC le traite comme un chic type.

Y-a-t-il quelqu’un avec une chambre de libre pour moi et mes deux chats ? Je reviens à DC mardi soir et j’aurais besoin d’un endroit pour me poser.

C’est la dernière fois que Bill me frappe. Alors que j’avais fini de faire mes bagages, il a balancé toutes mes affaires et a essayé de m’empêcher de partir. Comme j’essayais de sortir, il a continué de me pousser contre le mur et il a joué des coudes afin de me pousser à bout. Mais je suis plus responsable que lui, je ne lui ai rien fait, je suis juste parti. Il a toutefois menacé de s’en prendre à mes chats et de se débarrasser de mes affaires avant mon retour.

J’ai été stupide. Je pensais que c’était quelque chose en lui que je pouvais changer. Mais c’est un monstre et un menteur. Je dois le fuir.