Le Mexicain Roberto Esquivel Cabrera (54 ans) a fait plusieurs fois le buzz depuis que le quotidien Vanguardia a révélé tout à la fois sa fierté et son cauchemar : son pénis crédité de 48,2 cm serait le plus imposant au monde. Mais cette surdimension est si invalidante que le malheureux n’arrive à trouver ni travail, ni amour. Une solution existerait pourtant : la chirurgie réductrice. Mais Cabrera ne veut pas en entendre parler car il se rêve en porn star internationale. Mais comme aucune proposition sérieuse ne vient et qu’il faut bien vivre, il est parvenu à faire reconnaître son handicap et il perçoit à ce titre une allocation de l’État mexicain.

Quand le fantasme est cauchemar : Roberto Esquivel Cabrera – Photo : BarcroftImages

Bien sûr, cette info est du pain béni pour les tabloïds conservateurs qui ont été les premiers à la rapporter. Cabrera serait un exemple parmi d’autres de la trop grande générosité des états à venir en aide à ceux qui ne le mériteraient pas car ils ont eux-mêmes provoqué leur malheur. Il s’avère en effet que la plus grande partie du sexe du Mexicain, soit exactement 30,42 cm, est une excroissance du prépuce provoquée non seulement par son étirement à l’aide de poids mais aussi par la cicatrisation en amas de chair des micro lésions consécutives. Le radiologue Jésus Pablo Gil Muro était formel face au média britannique Barcroft TV : désireux d’agrandir son pénis, Cabrea a procédé ainsi depuis son adolescence. Celui-ci nie : il n’a absolument rien fait. Tout est naturel.

Une excroissance du prépuce qui ne serait pas naturelle disent les experts !

Si automutilation par étirement il y a, et si l’intéressé demeure dans la négation, il souffre manifestement d’un problème psychologique. Et ce n’est pas une chirurgie réductrice qui pourrait le guérir de son obsession invalidante d’avoir un sexe monstrueusement énorme. Il aurait d’abord besoin de suivre une analyse. L’appréciation qualitative d’une société se fait aussi à travers le traitement qu’elle réserve à ceux qui vont mal.