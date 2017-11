Le quatrième épisode de notre « encyclopédie des fantasmes et du corps » est en ligne dès aujourd’hui dans les vidéos en illimité de PinkX.EU. En 5 minutes, Doryann Marguet, que vous venez de sacrer meilleur acteur aux « PinkX Gay Video Awards 2017« , nous dit tout sur le ballstretcher, ou dit en français « étireur de couilles » : son utilité, ses modèles les répandus et ses accessoires. Doryann délivre en plus quelques conseils de pro pour les novices et les plus confirmés.

Hum… S’il existait dans les universités une filière dédiée au sexe et au plaisir, nul doute que le professeur Doryann serait titulaire d’une chaire internationale !!! 🙂

Sexo Pink est en exclusivité sur PinkX.EU

Filmé à Gym Louvre Paris – En partenariat avec Menstore.com et Homo Micro