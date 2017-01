On savait Andrew Christian peu farouche dans l’art de vendre ses sous-vêtements avec ses campagnes vidéo mettant en scène des « Trophy Boys » souvent recrutés dans les plus grands studios porno. Après une campagne de crowfunding qui a cartonné, la marque vient d’annoncer la sortie de son premier livre de photos « Sex=Power=Freedom », 200 pages de photos en noir et blanc très sexy (voire explicites) qui auront de quoi nous réchauffer pendant les dernières nuits d’hiver !

Comme on peut le lire sur le site d’Andrew Christian, la démarche de ce livre est autant artistique qu’engagée : « Ce livre n’est pas qu’un livre de photos sexy. Il montre que le SEXE est plus que du SEXE… C’est le pouvoir, c’est l’émotion, c’est la création, c’est l’expression personnelle, c’est la LIBERTE POLITIQUE », des mots qui sonnent encore plus forts depuis l’investiture de Donald Trump !

Derrière l’engagement revendiqué, « Sex=power=freedom » n’oublie pas, bien sûr, son but premier : nous émoustiller de ces poses suggestives entre Trophy Boys, comme en témoignent les clichés publiés sur le site LGBT anglo-saxon Attitude :

Pour commander le livre, c’est ici !