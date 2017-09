On ne change pas une formule qui gagne ! Dans le calendrier des « Dieux du stade » qui vient de sortir, des joueurs de rugby et autres sportifs se dénudent à nouveau pour la bonne cause (la lutte contre le cancer du sein) tout en nous faisant fantasmer. Les photos signées Errikos Andreou les plongent cependant dans une ambiance colorée inédite qui se réfère explicitement au night-clubbing. Voici le teaser disco et fessu…

… et quelques-unes des photos :

Djibril Camara (Rugby)

Camille Lacourt (Natation)

Damien Chouly (Rugby)

Baptiste Serin (Rugby)

William Accambray (Handball)

Nikola Karabatic (Handball)



Maxime Mermoz (Rugby) qui fait la couverture du calendrier