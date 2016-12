Un titre qui rappelle une fameuse émission pour une production qui mêle des acteurs porno de notoriétés différentes. Des débutants ou vedettes de FrenchTwinks baisent ainsi avec les super porn stars internationales Théo Ford, Angel Cruz et Luke Allen. Composé d’un trio et de quatre duos, « Baise avec les stars » est top ! À savourer sans modération ce soir à partir de minuit sur PinkX, et toute la semaine sur la live TV de pinkx.fr.

Baptiste Garcia enseigne les rudiments de la langue française à l’Américain – et star de Helix – Luke Allen. Un cours qui passe par des bisous, des pipes et une belle baise en mode autoreverse… – Photos : Baise avec les stars / FrenchTwinks

Camille Kenzo invite Angel Cruz à Paris. Avant de passer à table, Camille passera à la casserole ! 🙂 – Photos : Baise avec les stars / FrenchTwinks

Les athlètes Théo Ford et Chris Loan aident Luke Allen à travailler ses muscles. Tous ses muscles !!! – Photos : Baise avec les stars / FrenchTwinks

Dans les vestiaires de la salle de sport, Baptiste Garcia quitte son boyfriend Chris Loan pour un rendez-vous. Angel Cruz en profite pour complimenter Chris sur ses tatouages… – Photos : Baise avec les stars / FrenchTwinks

Dans la douche de la salle de sport, Angel Cruz et Baptiste Garcia se croisent, se matent, se baisent… – Photos : Baise avec les stars / FrenchTwinks

« Baise avec les stars« , est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.FR, disponible dès 1€99.