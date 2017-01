Réalisé par Stéphane Berry pour le label Mecs de France de Menoboy, « Entre parenthèses » nous invite ce soir à partir de minuit à explorer sur PinkX l’aspect paradoxalement répétitif de la première fois ! Première fois avec un mec, devant la caméra, avec tel acteur porno, en extérieur, etc. , le tout magnifié par de beaux gosses, bons baiseurs. À vous donner envie de fredonner le refrain décisif en la matière : « Like a virgin touched for the very first time… » 🙂



Matt et Elias Roy jouent au ping-pong, puis ils racontent leur première fois avec un mec. Ils se souviennent aussi de leur première baise ensemble. C’était sous la douche. Qu’est-ce qu’ils s’étaient kiffés… – Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

En vacances à la campagne, Anthony Cruz décroche via des applis de dragues son premier plan cul avec un mec du coin, le mignon rouquin Erwan Criss… – Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

Matt et Xavio Kix se préparent sous la douche et discutent de leur scène de cul conjointe… – Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

Bryan Bellas n’aime pas baiser en extérieur et préfère être passif. Anthony Cruz va lui faire changer d’avis. Il y aura pour Bryan un avant et un après… – Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

Matt, Markiza et Elias Roy se confient autour d’une table. Markiza commence par parler de sa chute de vélo pendant le tournage du blockbuster de Menoboy Les Grimpeurs, chute qui l’avait empêché d’être l’actif performant qu’Elias connaît bien. Et Markiza de révéler leur première fois tous les deux…– Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

Et c’est au tour de Xavio Kix de pratiquer le rouquin Erwan Criss… – Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

Jeune Beur hétéro, Med éprouve toutefois une certaine attirance pour quelques mecs. Il se souvient d’ailleurs que Xavio Kix l’avait bien enculé sur la table d’un salon… – Photos : Entre parenthèses / Mecs de France

« Entre parenthèses » est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.FR, disponible dès 1€99.