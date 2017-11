À partir de ce soir et toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, les mafieux sortent du carcan hétérosexuel pour révéler leurs pulsions gays. Réalisé par le multiawardisé Ridley Dovarez, « Mafioso » dresse en trois scènes le portrait d’un homme de main, d’un kidnappeur et d’un proxénète redoutablement calibrés pour faire jouir ceux qu’ils culbutent !

L’homme de main

L’arrogant David Valentin fait appel à Doryann Marguet pour transporter un colis. Sa façon de parler insupporte Doryann. N’en pouvant plus, l’homme de main se rebelle en soumettant le petit chef à sa queue dure béton.

Le kidnappeur

Josh Baylet est le nouveau caïd de la région. Sa nouvelle cible est l’époux d’une riche héritère qu’il a kidnappé pour demander le payement d’une rançon. Mais le mafieux n’est pas insensible à la sensualité de sa proie et décide de prendre un acompte en se faisant payer en nature…

Le proxénète

Thiago Monte sait joindre l’utile à l’agréable en puisant directement à la source de ses revenus criminels. Il a envie de baiser ? Il se sert dans son cheptel. L’heureux élu est cette fois-ci Shawn Kroner…

Notons que cet excellent Mafioso n’est pas qu’une fiction et que le milieu machiste du crime organisé compte aussi parmi les siens nombre de gays et bi. Parmi les figures les plus renommées, citons :

– Dominic Nooman (né en 1966). Dans les années 1980 et 1990, il appartenait à l’une des familles criminelles les plus célèbres de Manchester. Un film documentaire de Donal MacIntyre lui a été consacré en 2007 : A Very British Gangster.

– Ronald « Ronnie » Kray (1933-1995). Lui et son frère jumeau Reginald « Reggie » Kray ont sévi dans l’East End de Londres dans les années 1950 et 1960. Leur histoire a inspiré plusieurs séries TV et films, dont Legends de Brian Helgeland avec le fantasmatique Tom Hardy qui est sorti en 2015.

– Hélmer « Pacho » Herrera (1951-1998). Ce baron de la drogue colombienne, leader du cartel de Cali, fut le « Pablo Escobar gay ». Dans la série Narcos sur Netflix, il est interprété par le top canon argentin Alberto Ammann.

« Mafioso » est également diffusé toute la semaine sur la live TV dePinkX.EU, disponible dès 1€99.