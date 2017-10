À partir de ce soir et toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, destination Québec avec le 10e opus de la série « Men of Montréal ». Les beaux mâles francophones et musclés y sont particulièrement présents. On retrouve notamment le fantasmatique musclor Christian Power dans deux des cinq scènes…

Marko Lebeau prend son bain quand arrive Pascal Aubry qui lui demande s’il peut utiliser la douche…

Mickelo Evans et Christian Power rentrent d’une soirée cotillons et confettis …

Alec Leduc à la réputation d’être très viril et très passif à la fois. Ivan Lenko va en faire l’agréable confirmation…

Christian Power aime son corps et ce que sa musculature produit comme effets sur les mecs. Gabriel Clark est fasciné…

L’Asiatique bodybuildé Archer Quan a un prince Albert qui excite tout particulièrement Ben Rose…

« Men Of Montréal #10» est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, disponible dès 1€99.