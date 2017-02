Ce soir sur PinkX, destination le Québec avec les beaux mecs de « Men Of Montréal #7 » ! l’un d’eux n’étant autre que le meilleur actif aux « PinkX Gay Video Awards 2016 » : Monsieur Gabriel Clark 🙂

Marko Lebeau marche dans la rue quand il croise un cycliste sexy qui n’est autre que Gabriel Clark. Il lui propose de prendre un verre, ils discutent et se remémorent une scène de cul qu’ils avaient tournée ensemble. Gabriel se souvient qu’il avait adoré lui bouffer le cul. Pourquoi ne remettraient-ils pas le couvert ? – Photos : Men Of Montréal #7 / Men Of Montréal

Pascal Aubrey a postulé pour tourner avec Felix Brazeau. L’attente n’a pas été longue et est couronné d’un flip-flop… – Photos : Men Of Montréal #7 / Men Of Montréal

En été, au bord de la piscine, le tout timide eurasien Keylan O’Connor se fait baiser par l’expérimenté Alec Leduc… – Photos : Men Of Montréal #7 / Men Of Montréal

Ben Rose se fait un plaisir de masser, sucer et bouffer le cul de Kyle Champagne. Pas de sodo, mais duo très hot !!! – Photos : Men Of Montréal #7 / Men Of Montréal

En parlant de Men Of Montréal, Ivan Lenko confie à Mario Torrez que Marko Lebeau, le fondateur du site, lui a conseillé de se préparer pour sa nouvelle scène en dilatant son anus à l’aide d’un gode. Ça donne des idées à Mario… – Photos : Men Of Montréal #7 / Men Of Montréal

« Men Of Montréal #7 » est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.FR, disponible dès 1€99.