Ce soir sur PinkX à partir de minuit et pendant toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, les Québécois hot de la série « Men Of Montréal » font leur retour ! 🙂 Dans ce 8e opus, place au fetish, au viril et au romantique. Comme quoi, il y a toujours une bonne raison de s’envoyer en l’air au pays du sirop d’érable ! Cinq duos.



En laisse, à quatre pattes, tiré par son maître Gabriel Clark, Ben Rose est tête baissée et cul en l’air. De sa cravache et de ses coups de reins, Gabriel lui fait rougir son beau cul ! – Photos : Men Of Montréal #8 / Men Of Montréal

Lorenzo Star et Alec Leduc jouent à un jeu vidéo. Le challenge ? Qui perd suce l’autre. Lorenzo perd, il fait la gueule juste une seconde. Car quand il passe à la pratique, il est extrêmement doué ! – Photos : Men Of Montréal #8 / Men Of Montréal

À Montréal pour un set de DJ, Dominic Pacifico n’en oublie pas ses premiers amours : le porno. Marko Lebeau lui propose comme partenaire Ivan Lenko. Comme aucun des deux ne parlent la langue de l’autre, ils ne peuvent que faire parler leur corps… – Photos : Men Of Montréal #8 / Men Of Montréal

Ballade dans un parc pour Felix Brazeau et Alexy Tyler. Ce dernier lui dit qu’il a très envie de lui. Felix est d’accord mais son trou est serré. Alexy devra être délicat… – Photos : Men Of Montréal #8 / Men Of Montréal

Coach privé à Montréal, Christian Power est ce qu’on appelle une belle bête avec une gueule plutôt très sympa. Marko Lebeau se désigne d’office comme son initiateur dans le porno. Être producteur/acteur, ça aide à se taper des beaux mecs !!! – Photos : Men Of Montréal #8 / Men Of Montréal



« Men Of Montréal #8 » est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, disponible dès 1€99.