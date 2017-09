Diffusé ce mardi soir à minuit et toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, « Men Of Montréal #9 » nous fait découvrir un Québec où les fantasmes qui lui sont liés sont réalité : la chaleur humaine, le multiculturalisme … et les bûcherons ! 🙂 Cinq duos, dont l’un à pour protagoniste le fondateur de Men Of Montréal, Marko Lebeau…

Gabriel Clark prend une douche en se branlant. Il sort, s’essuie et va dans la chambre rejoindre Pascal Aubrey qui est en train de dormir. Gabriel saura le réveiller en douceur. Puis il le baisera vigoureusement ! – Photos : Men Of Montréal #9 / Men Of Montréal

Le bûcherons Archer Quan et Christian Power prennent une pause bien méritée. Sous la tente, Christian se masturbe ce qui n’est pas un problème, mais la solution pour Acher. L’Asiatique a en effet une forte envie de bite dans la bouche et dans le cul ! – Photos : Men Of Montréal #9 / Men Of Montréal

Originaire d’Israël et installé à Montréal depuis deux ans, Lorenzo Star a découvert que le froid légendaire canadien est le meilleur allié pour se faire des mecs. On commence pas se rapprocher pour se tenir chaud, on se pompe vite fait bien fait et on investit un chez soi pour s’envoyer en l’air ! – Photos : Men Of Montréal #9 / Men Of Montréal

Alec Leduc tourne sa quatrième scène pour MenOf Montréal et c’est le boss, Marko Lebeau, qui l’accompagne à ce divertissement sexuel… – Photos : Men Of Montréal #9 / Men Of Montréal

Les beaux et musclés Ivan Lenko et Felix Brazeau donnent vraiment envie de passer ses vacances à Montréal… où d’avoir des amis Québécois… 🙂 – Photos : Men Of Montréal #9 / Men Of Montréal

« Men Of Montréal #9 » est également diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, disponible dès 1€99.