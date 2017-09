Les drones arrivent dans le porno ! Pour sa programmation de la rentrée, dès ce soir à minuit et toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, PinkX commence fort avec « Pool Service ». Chaque scène de cette production TitanMen sortie en 2017 est introduite par des contre-plongées filmées par drone ! Chacune des quatre scènes met également en valeur le roux grâce aux top sex Jack Vidra et Bennett Anthony. Ce dernier offre en plus un contraste fascinant avec le métis Jason Vario et le brun ténébreux Adam Ramzi…

Matthew Bosh a quelques problèmes avec sa plomberie qui nique toute utilisation de la piscine. Le viril rouquin Jack Vidra s’emploie à y remédier quand Matthew le rejoint pour faire le point. Le plombier annonce que le tuyau est trop gros pour le trou… Que n’a-t-il pas dit !!! 🙂 Flip flop en plein soleil, avec en bonus le super cul rond et poilu de Matthew ! – Photos : Pool Service / TitanMen

Sous le soleil sur un transat, le superbe métis Jason Vario croise le regard du roux sexy chargé de nettoyer la piscine, Bennett Anthony. Tout de suite ils comprennent qu’ils sont sexuellement compatibles et Bennett va voir son petit trou comblé par le TBM Jason ! – Photos : Pool Service / TitanMen

Liam Knox a aussi quelques problèmes avec la pression d’eau. Jack Vidra trouve très vite la solution et demande à Liam s’il ne peut pas faire autre chose pour lui être agréable. « Oh oui !!! » lui répond Liam. Et se met en place un flip flop… – Photos : Pool Service / TitanMen

Le jardinier Adam Ramzi fait connaissance avec le garçon de la piscine, Bennett Anthony avec pour résultat des ébats en mode autoreverse ! – Photos : Pool Service / TitanMen

« Pool Service » et ses rousses toisons sont également diffusés toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, disponible dès 1€99.