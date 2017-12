Mercredi c’est sortie ciné et aujourd’hui sort Star wars mais on s’en moque tout le monde le sait ! La vraie claque de ce mercredi nous vient d’un film canadien « Closet Monster » diffusé à partir de ce mercredi au cinéma le Luminor à Paris et dans d’autres salles en France.

Ce long métrage nous montre un jeune homme, traumatisé par un crime homophobe dont il a été témoin plus jeune. Le personnage principale nous met en lumière les difficultés a annoncer à son entourage son homosexualité. Cette homosexualité refoulé le hante et le perturbe, par des maux d’estomac, la peur d’être un monstre… Il se retrouvera plus d’une fois dans des séquences organiques plus qu’impressionnantes évoquant David Cronenberg.

Synopsis :

Jeune garçon solitaire et créatif, Oscar est témoin d’un meurtre à caractère homophobe dans le cimetière de la petite bourgade où il vit. Les années passent et il grandit dans le souvenir de cette expérience traumatisante et un sentiment d’abandon généré par le départ de sa mère et une relation tendue avec son père.Grâce à son imagination Oscar parvient peu à peu à faire face à ses démons. Il déniche un premier emploi dans une quincaillerie où il fait la connaissance de Wilder, un garçon de son âge libre et rebelle. Les deux adolescents se lient d’amitié, mais les sentiments d’Oscar pour Wilder deviennent ambigus.</



Closet Monster sort le 13 décembre 2017 dans plusieurs salles en France et à Paris

Au luminor

20 rue du temple

75004 Paris