La sélection ciné gay friendly de la semaine : « Souvenir » avec Isabelle Huppert et un biopic sur Mapplethorpe.

Souvenir

Avec son affiche signée Pierre et Gilles, la présence de Isabelle Huppert et son sujet (l’histoire d’une ancienne chanteuse de l’Eurovision qui se voit convaincre de faire un comeback), « Souvenir » est, sans aucun doute, le film gay friendly de la semaine ! A la réalisation, on retrouve d’ailleurs Bavo Defurne qui avait réalisé « Sur le chemin des dunes », très belle romance gay entre deux ados.

Mapplethorpe

Présenté à Berlin et dans plusieurs festivals LGBT français, « Mapplethorpe : Look at the picture » sort cette semaine en salles. Ce documentaire signé HBO apporte un regard éclairant sur la vie du photographe célèbre pour ses portraits mais aussi pour l’homo-érotisme qui a parcouru tous ses clichés, un homo-érotisme distillé dans des compositions de type « natures mortes » ou plus frontalement dans des œuvres explicites.