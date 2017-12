Optimale a préparé pour vous une sélection qui vaut vraiment le détour, avec trois films sur la difficulté (encore…) aujourd’hui de vivre son homosexualité au grand jour et une série exceptionnelle qui revisite un classique de Shakespeare. Optimale va encore une fois nous régaler.

Un secret de trop – Akron



Ce film met en avant un jeune homme (Benny) de première année dans une ville américaine. Il va tomber sous le charme d’un joueur de football, mais un horrible évènement pourrait mettre un terme à leur relation. Ce mélodrame illustre parfaitement les drames et secrets familiaux. Mais, surtout comment ces derniers peuvent faire imploser une relation.

Ce film a été plusieurs fois primé à de grands festivals (prix du public au desperado festival…).

Feral Connection

Billy et Daniel sont meilleurs amis et vivent ensemble dans le centre de Memphis. Ils essaient de faire au mieux entre le paiement des factures et exister dans la communauté « arty queer » de la ville, ils sont confrontés aux problèmes quotidien de la jeunesse, dans un monde pas toujours bien veillant. Ce film illustre parfaitement la jeunesse actuelle, en dépeignant des journées pas toujours roses dans un environnement qui est régulièrement hostile.

Roméo & Roméo

Vérone, en Italie, deux familles les Capuletos et Motéchios se haïssent profondément. Malgré les tensions entre les deux familles, une histoire d’amour va naitre entre les fils des deux Familles : Roméo & Roméo.

Cette adaptation du grand classique de la littérature, dépoussière complètement et donne un nouveau regard sur cette histoire mondialement connue.

One Kiss

Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens au du Nord de l’Italie. Considérés comme marginaux, ils restent dans leurs groupes. Rapidement amis, ils forment un trio inséparable mais un « baiser » viendra tout bouleverser.

N’hésitez pas à lire l’interview du réalisateur que nous avions faite au moment de la sortie du film en salle

