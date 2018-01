Si le porno est rempli de scènes où la pratique d’un sport en salle se fait tout naturellement à poil, c’est inhabituel dans le quotidien. D’où le buzz que fait naître l’annonce du « Hanson Fitness », un club sportif réputé de New York qui compte notamment parmi sa clientèle Rihanna. À partir du 5 janvier, la nudité y sera en effet de rigueur lors de cours spécifiques. Officiellement, c’est pour la santé du corps et une plus grande efficacité des exercices…

Faire ses entraînements tout nu permet à la peau de respirer et de produire de l’endorphine via la vitamine D obtenue grâce à la lumière du soleil. Cela apporte aussi une vision absolue sur son corps. On sait si on triche ou non dans ses exercices.

Les bienfaits d’être nu !

OK ! Mais on ignorait qu’un short empêchait à la peau de respirer et que la lumière des tubes au néon est également propice à la production de vitamine D. Quant à avoir une vision absolue sur son corps, nul doute que les clients mâles vont comparer la taille de leur bite. Si en plus le coach, également à poil, en a une bien grosse, on se dit qu’un passage au Hanson Fitness fait courir direct vers un chirurgien spécialiste dans l’agrandissement du pénis ! 🙂

L’établissement à t-il prévu un lieu de baise pour décompresser ? Ou cela se fera-t-il de façon informelle dans les vestiaires et sous les douches comme dans les pornos ? 🙂

Sinon vous pouvez vous inscrire à une salle faite pour vous en cliquant ici