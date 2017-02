Oublié, mais par pour tous ses fans !!! Au hasard de notre navigation Web, nous sommes tombés sur une information qui nous rend d’autant plus tristes qu’elle a échappé aux sites américains de références du X gay. Stonie est décédé le 6 décembre 2016. Il avait 38 ans. De son vrai nom Adrian T. Cortez, il fut au début des années 2000 l’exclusif du label américain Regiment Productions. Son joli minois et ses délicieuses petites fesses en avaient fait l’un des twinks les plus hot du porno gay US.

Stonie en brun dans When a Top Man Tumbles (2001) et dans Campus Capers (2000) avec Michael « TTBM » Brandon – Photos Regiment Productions

Stonie en blond auprès de Cameron Sage dans Brig Brats (2001) – Photos : Regiment Productions



Comment-se fait-il que son décès – pour une raison qui n’a pas été communiquée – a eu aussi peu d’échos ? Un doute sur sa véracité ? Apparemment non. Un faire-part a d’ailleurs été mis en ligne. La réponse tient sans doute à son changement de sexe survenu vers 2007 et à son bref come-back dans le transgenre sous le nom de Brittany CoxXx. Ce faisant, il, devenu elle, avait quitté la communauté X gay et celle-ci le lui a rendu en l’oubliant. Notre interprétation, aussi dure soit-elle, est plausible, et va dans le sens de ce que dit Chi Chi LaRue dans AVN, magazine en ligne dédié au X, tous genres confondus :

Je pense qu’elle fut plus heureuse après avoir procédé à sa transition. Ce ne fut pas facile pour elle dans l’industrie. Beaucoup de gens ne lui ont manifesté ni soutien, ni respect. Je l’ai toujours soutenue dans sa décision car je savais que c’est ce qu’elle voulait au plus profond de son cœur…

Chi Chi LaRue

Stonie devenu Brittany CoxXx – Photos : XDR

En 2014, l’agent de Stonie, feu David Forest, avait révélé à GayPornBlog que sa belle image de minet ronronnant de plaisir sous les coups de reins de daddies et autres mâles virils n’était qu’une fiction pour faire vendre des DVD. Stonie n’aimait pas les rôles de passif auxquels on le cantonnait et aurait préféré être actif, avec pour partenaires de jeunes mecs. Il n’avait en outre aucune passion particulière pour le sexe. Passé son contrat d’exclusivité avec Regiment, il tournera mais avec de moins en moins de conviction. Et c’est vers 2006 que le désir de devenir une femme lui est devenu vital.

À sa collaboration financièrement fructueuse avec Regiment Productions – il gagnait près de 3 000 dollars par mois pendant un an – et son changement de sexe, il faut ajouter un troisième fait remarquable qui suscita un buzz mondial : son apparition dans le film Borat de Sacha Baron Cohen. C’est lui qui incarnait – bite à l’air – l’un des fils du fameux reporter kazakh en visite aux USA. Forest notait non sans humour que le jeune homme s’était fait connaître pour son cul et que c’est désormais sa bite – de quand même 21 cm – qui le rendrait célèbre auprès du grand public.

Sa vie post porno semblait agréable. En 2014, Forest nous apprenait que Brittany travaillait à parfaire son corps, qu’elle était pleine de projets et qu’elle avait pour compagnon un homme riche et généreux.

Adrian T. Cortez / Stonie / Brittany CoxXx (19 juillet 1978 – 6 décembre 2016)