Fort de la renommée de son blog Str8UpGayPorn, qui est un mix de Mediapart et d’un tabloïd à la plume acerbe, Zachary Sire a initié dans la nuit du 22 juin les premiers « Str8UpGayPorn Awards ». Si certaines personnalités en avaient appelé à leur boycott, à l’instar de Michael Lucas qui n’est pas épargné par une succession de révélations sordides, il y avait du très beau monde à la cérémonie…

Zach Sire en très bonne compagnie : Chi ChiLarue, Sandra Bernhard et Detox – Et sur le tapis rouge, ont notamment défilés Rikk York, Tegan Zane – en barbue drag-queen ! -, Hoyt Kogan, le sublimissime modèle de Bel Ami… Photos : Str8upGayPorn

… Une délégation de CockyBoys (Sean Ford, Carter Dane, Levi Karter, Josh Moore, Boomer Banks, Calvin Banks, Taylor Reign, Beau Banks et Ricky Roman), Brent Corrigan avec son chéri JJ Knight, Bruce Beckham ccompagné de Mr Pam et Marc MacNamara avec Diego Sans ! Photos : FleshJack et Str8upGayPorn

Parmi les VIP invités à remettre les prix : Diesel Washington, Hoyt Kogan, Josh Moore, Colby Keller et Asa Akira – Quant au show, on pouvait notamment compter sur la sexy Detox ! Photos : Diesel Washington et Str8UpGayPorn

Voici la liste des vainqueurs :

Meilleur film : Lifeguards: Summer Session (Helix Studios)



Meilleur réalisateur : Jake Jaxson – The Stillest Hour (CockyBoys)



Meilleur studio (ex aequo) : CockyBoys et Helix Studios

Meilleur studio pur sexe : GuysInSweatpants

Meilleur studio live-cam : BelAmi

Meilleur duo : Austin Wilde et Jack Hunter (GuysInSweatpants)



Meilleur trio : Levi Karter, Colby Chambers et Mickey Knox (Cocky Boys)

Meilleure scène de groupe : Modèles non crédités – Grab Him By The Mussy (FraternityX)

Meilleur comeback (ex aequo) : Chi Chi LaRue et Bruce Beckham



Meilleur performeur : Carter Dane



Choix du public – Porn star gay préférée : Brent Corrigan

Meilleur acteur : Ryan Rose – Scared Stiff (NakedSword)



Meilleur second rôle : Blake Mitchell – Lifeguards: Summer Session (Helix Studios)

Meilleur newcomer : Sean Ford



Meilleure star « gay for pay » : Johnny Rapid



Meilleure star live-cam : Kevin Warhol

Meilleur corps (ex aequo) : Austin Wilde et Arad Winwin

Meilleure bite (ex aequo) : Boomer Banks et Randy



Meilleur cul : Carter Dane

Choix du public – Le couple le plus populaire de porn stars : Tyler Hill et Evan Parker



Meilleure « Une » porno gay : L’emprisonnement de Jarec Wentworth pour avoir fait chanter le richissime homme d’affaires Donald Burns

Photos : Str8UpGayPorn et BoyCulture