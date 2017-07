Shootée par le photographe new-yorkais Mike Ruiz et métamorphosée par le maquilleur Julien Rol, une super porn star joue les créatures reptiliennes. Un indice ? Elle vient de faire son comeback auprès de Paddy O’Brian et Sunny Colucci ?

Oui. Il s’agit bien de François Sagat ! Et il y a même cette vidéo…

François Sagat fait l’actualité ! À son comeback porno s’ajoute son rôle dans le clip vidéo Bluecid de la chanteuse Sevdaliza, une invitation d’Asia Argento pour performer avec Igor Dewe au Salò, le club parisien des cultures alternatives et underground, l’exposition Purgatory du photographe Alvaro Villarrubia qui se tient à Madrid – et où François apparaît parmi les modèles! -, et cette transformation spectaculaire. Un commentaire du maquilleur Julien Rol laisse entendre que cela fait partie d’un projet d’envergure internationale. Mais lequel ? On l’ignore. Mais on est tenté de faire le rapprochement avec un passage de l’interview que vient d’accorder François à PlanetRomeo. À la question de savoir quel est selon lui l’homme le plus attirant de tous les temps, il répond : « Tous les jours je croise dans la rue des spécimens magnifiques. Et puis il ne faudrait pas se limiter à un être humain. J’adore l’étrange créature du lagon noir et Swamp Thing. Lol. » Et plus loin il précise qu’il aime « les films fantastiques et d’horreur des années 1980 ». Interprète-t-il pour une publicité, un court ou un long métrage un envahisseur de l’espace, du genre les Visiteurs de V, la fameuse série SF des années 1980 ? À suivre…