Une voie grave et sensuelle à la Barry White, une house qui rappelle le meilleur du clubbing des années 1980-1990 et une vidéo sexe qui a l’originalité de mettre en valeur deux bears, le chanteur Benjamin Koll (alias le DJ-producteur espagnol Juan Belmonte) et le gogo Jeremy Morse, « Tell Me Why » est notre coup de cœur discographique et clipesque de la semaine…