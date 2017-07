Révélée dans la saison 3 de « RuPaul’s Drag Race », Manila Luzon sort régulièrement des singles pop de bonne facture agrémentés de clips fun et sexy. Elle aime s’entourer d’autres drag-queens, d’acteurs porno, de mannequins, de Go-Gos et autres beaux mâles sexy. La vidéo de son nouveau titre, « That’s A Man, Maury » ne fait pas exception à la règle et l’on reconnaîtra notamment les porn stars Brandon Wilde et Scotty Marx ainsi que le top modèle FTM Laith Ashley…

Reconstitution d’une émission de télé réalité, le clip fait défiler des thèmes particulièrement trash : Ma grand-mère s’habille comme une p*** – J’ai couché pour ce beignet – Qui est le père ? – Je sais que tu m’a trompé : j’ai trouvé une dent dans notre lit – Mon fils ne veut porter aucun vêtement – Je couche avec le frère de ma petite amie – De retour pour la 12e fois : découvrira-t-elle enfin qui est le père de son enfant ? – Mon frère de 25 ans porte des couches – Enfin les résultats du détecteur de mensonges – Ma petite amie pense qu’elle est une Barbie – Mon petit ami pense qu’il est un chien.

Tout cela porte à sourire et on se dit que ça ne sortira pas du cadre de ce type d’émissions. Et pourtant. Un des intervenants, un blond à la peau orange fou de bronzage, nous rappelle que l’actuel occupant de la Maison-Blanche est aussi une créature de la real TV.