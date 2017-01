« Tout le monde regarde du porno et Colby Keller en est une icône. Un homme viril au look de joueur de base-ball. Un enthousiasme communicatif dans ses scènes. Une volonté de s’inscrire dans une démarche artistique : « Colby Does America ». J’ai voulu en savoir plus sur l’homme. Comment se fait-il qu’on en connaisse si peu sur lui alors qu’il est si présent sur nos écrans ? » Ouvertement bisexuel, le jeune premier hollywoodien Nico Tortorella tient un podcast, « The Love Bomb« , qui toutes les semaines propose au téléchargement une conversation avec des amis ou des personnalités qu’il admire. Les thèmes abordés sont les relations amoureuses, la sexualité et les questions de genre. Fan de Colby Keller, il a eu l’immense plaisir de le rencontrer et de lui poser des questions auxquelles la super porn star a répondu sans fard. Des éléments de sa vie privée se révèlent comme jamais auparavant. Extraits…

Pourquoi Colby Keller s’est-il lancé dans le porno ?

Sa première réponse est celle-ci :

La pauvreté, le désespoir et la curiosité. Je venais d’obtenir mon diplôme, nous avions le « grand » Président Clinton, et je ne trouvais pas de boulot ! J’étais anxieux, mon boyfriend de l’époque avait des problèmes psychologiques, j’étais désespéré. Je suis allé sur mon site porno préféré (Sean Cody – NDLR) et j’ai envoyé des photos (visage, corps et bite). Quand on est désespéré, il arrive bien souvent qu’on s’attende à recevoir une mauvaise nouvelle. Je m’attendais à être rejeté, mais ils ont dit « oui ». Cela me faisait peur, mais J’avais ce besoin d’argent et j’étais aussi très curieux. C’est toujours un défi que de se dévêtir, d’avoir une érection et de baiser devant une caméra. Ce n’est jamais facile.

Plus loin dans l’entretien, une autre raison apparaît : le porno comme moyen de calmer la jalousie maladive de son boyfriend de l’époque.

Tous les jours il m’accusait de le tromper. Alors j’ai dit : « OK ! Puisque tu m’accuses de tous les maux, je m’autorise à baiser ailleurs. Tu dois accepter cette réalité, ou notre relation s’arrête. » Et ce fut une stratégie géniale. Il s’est calmé. Je pense d’ailleurs que le premier mec avec qui j’ai baisé, c’était en tournant une scène porno.

Ce boyfriend fut son tout premier !

J’avais 19 ans quand je l’ai rencontré. Nous sommes restés ensemble 5-6 ans. Ça a duré longtemps. Ce fut le premier avec lequel je suis sorti, que j’ai embrassé, avec qui j’ai eu des rapports sexuels. Mais il souffrait de troubles de la personnalité. Une schizophrénie qu’il soignait en consommant de la marijuana. Ce qui empirait plus sa situation qu’autre chose. Mais il y avait également de la magie qui émanait de son esprit. Il avait une façon créative de conceptualiser les choses. C’était merveilleux… mais aussi destructeur.

Quelle est la situation amoureuse actuelle de Colby ? Attention au scoop !!!

Je suis marié depuis plusieurs années. Même si nous ne soutenons pas l’institution du mariage, que nous considérons qu’elle n’est pas bonne pour l’humanité, nous nous aimons. Mais la vraie raison pour laquelle nous sommes passés du concubinage au mariage, est le droit lié à une assurance santé.

Comment fait-il la séparation entre l’amour et le sexe ?

Je ne crois pas qu’il y ait une séparation nette entre les deux. J’ai des fuck-buddies que je désire et que j’adore. Et j’ai un mari.

Joue-t-il un rôle ou est-il lui-même dans ses scènes ?

J’essaie d’être le plus moi-même. Incontestablement c’est une part de moi que j’emporte aux tournages… Pendant plusieurs années, j’ai d’ailleurs continué de baiser hors caméra avec l’acteur de ma première scène. Mais depuis, j’évite au maximum de faire ça.

Mais le passage le plus fort, celui qui fait le buzz, est sur sa mère, une bigote évangéliste qui rappellerait presque par son outrance la mère de « Carrie » !!!

J’ai été éduqué dans la religion évangélique chrétienne. Pour un évangélique, la société, c’est le diable. La plupart des gens sont des démons. Il faut rester entre soi pour demeurer quelqu’un de bien. Et d’une certaine façon, il y a une part de moi qui continue de croire en cela. La plupart des gens ne me comprennent pas parce qu’ils ignorent d’où je viens. Toutefois, je suis aussi gay…

Ses parents ont découvert son homosexualité quand sa mère a trouvé la cachette où il rangeait ses magazines et vidéos porno gay. Il avait 15 ans. Alors que son père le rassurait, sa mère, la Bible à la main, tenait des propos traumatisants. Colby en pleure encore… « Non, ce sont des choses qui ne se font pas. Si seulement j’avais un pistolet, je te tuerais puis j’exploserais ma cervelle sur le canapé. » a-t-elle vociféré.

Et Colby d’ajouter : J’aime ma mère, c’est une femme magnifique. Mais j’ai arrêté de l’appeler « mère » après ça.

L’entretien est riche. D’autres pans de sa vie privée, professionnelle et artistique sont abordés. La politique n’est également pas oubliée et Colby réexplique, dans les dernières longues minutes, son vote polémique aux dernières élections présidentielles américaines. Hum… On n’arrive pas à le suivre sur ce chemin-là. Tout comme Tortorella. La star de la série Younger prend en effet ses distances en introduisant le monologue de Colby par ce simple rappel : il a déçu nombre de ses fans en appelant à voter Trump. Pour écouter l’intégralité de The Love Bomb – 17 : Colby, c’est ici !