Ce week-end, Dustin Lance Black était à Paris au Festival Séries Mania pour présenter When we rise, sa nouvelle série qui retrace l’histoire du mouvement LGBT aux Etats-Unis depuis les révoltes de Stonewall. Et les spectateurs présents dans la salle ont eu la chance d’apercevoir Tom Daley venu soutenir son chéri !

Les deux tourtereaux en ont ensuite profité pour se faire une petite virée romantique et touristique, manger quelque glaces et se souvenir qu’il y a 4 ans, ils étaient déjà à Paris pour leur premier week-end en amoureux !

Voilà la petite vidéo réalisée par Tom Daley :

4 years on and not much changes! Was so nice to spend the weekend in Paris with @DLanceBlack 🙂 here’s our VLOG… https://t.co/Cuzl1R7D93 pic.twitter.com/UtOFO1NkYK

— Tom Daley (@TomDaley1994) 16 avril 2017