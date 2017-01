Si le champion olympique britannique Tom Daley doit bientôt se marier avec Dustin Lance, le scénariste, réalisateur et producteur américain oscarisé, tout n’a pas toujours été au beau fixe dans leur couple. Un moment ils ont pris leur distance et Tom en est venu à draguer sur le Net, échangeant au moins une vidéo intime à caractère sexuel avec un fan. Celle-ci a leaké et Tom a tenu à s’expliquer publiquement. « Non, je ne le ferai plus jamais ! » a-t-il affirmé au Sun, tout en justifiant son comportement :

J’ai 22 ans, et si vous communiquez via les réseaux sociaux, ce sont des choses qui arrivent. Il n’y avait rien de plus que cela. Nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement. Mais dans le monde d’aujourd’hui, c’est ce qui peut arriver, tout est plus accessible sur le Net, tout s’échange et se diffuse comme un incendie.

Tom Daley

S’il est bien un jeune homme de son temps, adepte des sex-selfies, il n’est pas saugrenu d’imaginer qu’il a tourné au moins une sex-tape avec son Dustin. Lui-même l’avait déjà fait avec un ex, ce qui avait donné lieu en 2009 à un scandale retentissant quand les images avaient fuité.

Tom et Dustin – Photo : Instagram