Comment allier son envie de passer des vacances aux USA avec son désir de maximiser les rencontres avec des mecs très bien montés ? La réponse vient de nous être apportée par la plateforme de vente en ligne goPuff et son top 10 des villes américaines où les « + de 20 cm » sont les plus nombreux. Oubliez San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Miami et New York. Il y a mille fois mieux. Suivez le guide…

À partir du nombre de résidants américains qui achètent des capotes « grandes tailles », voici le top 10 :

10 Washington, D.C. (26 %)

9 Pittsburg, Pennsylvanie (27 %)

8 Boston, Massachusetts (29 %)

7 Phoenix, Arizona (31 %)

6 Newark, Deleware (33 %)

5 Tuscon, Arizona (43 %)

4 Atlanta, Georgie (44 %)

3 Chicago, Illinois (49 %)

2 Denver, Colorado (73 %)

1 Columbus, Ohio (82 %)

En extrapolant, on peut considérer que 82% des résidents de Colombus ont une bite qui mesure plus de 20 cm alors qu’ils ne sont que 26% à Washington, ce qui est déjà top. Rappelons en effet que selon une étude du docteur David Veale qui avait fait grand bruit, la taille moyenne du pénis en érection ne serait que de 13,12 cm et que ceux qui en ont une vraiment plus grosse ne représenteraient que 2,28% de la population masculine. Hum… Tous ces chiffres sont sujets à caution. Qui croire ? En allant sur le site de goPuff, il s’avère que des territoires entiers des USA ne sont pas dans son champ d’action, comme la Californie et la Floride. Mais ce pourcentage fantasmatique de 82 % donne vraiment envie de mener l’enquête à Colombus. On ne pourra qu’être très vite fixé sur sa véracité 🙂