Au casting de « Easy Inn » diffusé toute la semaine sur la live TV de PinkX.EU, Topher DiMaggio est actuellement à l'honneur de « Ask A Porn Star », fameuse série d'interviews produite par WeHoLife. À ses côtés, Matt O'Reilly… Si ce dernier ne fait pas de porno, il se révèle le boyfriend de la super porn star et top modèle d'Andrew Christian. O'Reilly a lui-même été un des mannequins vedettes de la marque de sous-vêtements. Comme quoi, le fait d'être collègue, ça crée des liens ! 🙂

Quelle est la meilleure façon de chauffer un partenaire avant le sexe ?

Topher : Il faut viser directement le trou. Non pas en s’y introduisant, mais en chérissant sa surface. On l’embrasse, on se frotte à lui et parfois on peut même lui raconter une histoire. Juste avec les vibrations de la bouche, on peut rendre les mecs dingues. Ils ne savent même pas ce qui se passe ! (Rires.)

Avez-vous déjà fait un plan à trois avec une porn star et si oui, comment c’était ?

Topher : Heu… Oui bien sûr. Il y en a eu un que Matt avait pris dans ses filets. Il correspondait à ses critères : latino, musclé, TBM. Et il l’a invité à venir dans notre chambre d’hôtel. Alors oui, on a bien eu un plan à trois avec une porn star. Encore tous nos remerciements à toi qui te reconnaîtras. Car tu sais qu’on ne peut pas dire ton nom. Mais tu sais qui tu es. (Rires.)

Est-ce que tu pratiques toujours le safe sex sur les tournages ?

Topher : Personnellement, je ne tourne que dans des scènes avec capotes. Je ne reproche rien à ceux qui tournent sans, mais moi je ne le fais pas. Et puis je suis régulièrement testé.

Topher DiMaggio savait effectivement parler au cul de Colt Rivers. Celui-ci ne pouvait par la suite que s'abandonner totalement à lui…

