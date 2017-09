Le décès d’un jeune homme a de quoi bouleverser. Le fait qu’il s’agisse d’une star du porn gay, qui était en fait hétéro, marié et père, est tragique. Modèles entre autres de NextDoorStudios, Tyler Sky est décédé le 27 août à New York des suites d’une crise cardiaque. Il n’avait que 26 ans. Sa famille, ses amis et fans le pleurent…

Colby Chambers, un ami acteur porno et cofondateur du studio ColbyKnox, a posté ce message en y attachant le post de la femme de Tyler. C’est très émouvant de le découvrir alors tout heureux auprès de sa famille…

Last night @TylerSkyXXX passed away. He was a dear friend of mine long before porn, he will b missed beyond words. Below is his wifes post pic.twitter.com/0WlTAtPv7g — Colby Chambers (@ColbyChambersXX) 28 août 2017

Chez Str8UpGayPorn, un autre de ses amis acteurs porno, Tom Faulk, en profite pour sous-entendre lourdement que les conditions de tournage au sein des studios FraternityX sont en cause dans le décès de Tyler :

« Tyler carburait au RedBull et à l’alcool et s’administrait du Trimix et du Cialis sur les tournages de FratX, tout comme moi… Des problèmes cardiaques pourraient FACILEMENT être causés par des tournages non-stop avec eux. La consommation de poppers aussi. Mon Dieu ! C’était vraiment un mec sympa… RIP mon ami. Tu ne méritais pas de partir si tôt… »

Grâce à un appel aux dons, la famille a pu payer les obsèques qui se sont tenues en Caroline du Nord. Parmi les amis présents, les porn stars Colby Chambers et Mickey Knox