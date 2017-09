Photocall avec toutes les porn stars présentes, cérémonie d’ouverture présentée par mr Pam et Théo Ford, réactions à chaud des nommés…. sans oublier les shows hot de Johnny V., Gabriel Cross, Colton Grey, Dato Foland et Logan Moore…. voici notre vidéo best of de la PinkX Awards Opening Night Party !!! Et n’oubliez pas d’aller voter sur le site pinkxgayvideoawards.com !