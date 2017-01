Rien de tel qu’une bonne petite séance de sport pour se remettre du repas de Noël ! Et on vous a trouvé LA vidéo qui va vous donner force et motivation avec le duo sexy : Rick & Griff . Les deux beaux gosses ont convié leurs acolytes tout aussi bien gaulés pour lever des poids, faire des pompes et quelques squats simplement vêtus de joggings très très moulants. Ah, et un petit détail qui a toute son importance : tous ont l’air d’avoir laissé leurs sous-vêtements au vestiaire. Comme on dit : « Jingle balls ! »