On ne présente plus les Warwicks Rowers, les membres de cette équipe d’aviron anglaise qui éditent tous les ans un calendrier ambiance Dieux du Stade afin de récolter des fonds pour la lutte contre l’homophobie, notamment dans le milieu sportif. Alors que l’édition 2017 de leur almanach est sortie il y a quelques semaines, ils viennent de publier une nouvelle vidéo à l’attention de Donald Trump. Et malgré le froid londonien, ils n’ont pas peur de donner de leur personne et de se mettre une nouvelle fois à poil !

Devant Big Ben, les parties intimes simplement cachées par leur nouveau calendrier, trois membres des Warwick Rowers s’adressent ainsi à tous les dirigeants du monde et, plus particulièrement, au futur président des Etats-Unis : « En tant qu’hétéros défenseurs des LGBT, nous pensons que tout le monde doit avoir les mêmes droits, quels que soient leur genre ou leur sexualité. Et en tant que sportifs, nous pensons que le sport peut avoir un rôle essentiel pour permettre l’intégration de chacun dans un monde heureux et sain. »

A la fin de la vidéo, les Warwick Rowers ajoutent qu’ils ont envoyé leur calendrier à Donald Trump et à son vice-président Mike Pence. Pas sûr qu’ils l’accrochent aux murs de la Maison Blanche !

Via GayStarNews