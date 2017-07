La forme phallique de certains légumes comme de certains fruits est si évidente qu’on fait semblant de ne pas la voir de peur de passer pour un obsédé 🙂 Mais bien sûr qu’on y pense et un transfert s’opère – même s’il n’est que furtif – avec le maraîcher, le commerçant et le cuisinier qui les manipulent. L’association avec un gode est également manifeste. Wesley Woods, qu’on peut notamment revoir sur PinkX dans « Buff & Scruff », « Fuck Me I’m Famous », « Let Them Eat Cake » et « Scared Stiff », a ainsi posté une vidéo où on le voit cultiver son jardin potager. Il se saisit d’une courgette et en fait ainsi l’éloge : « Tous les légumes sont sexy. J’adore ma courgette en forme de pénis ! »

Fun et sexy, la vidéo fait plus que de rappeler l’évidence de la forme phallique d’un légume. Elle a une portée humaniste. À un milieu gay et à une industrie du sexe qui semblent se focaliser sur les mêmes grosses bites symbolisées par l’aubergine, Wesley Woods ajoute ce commentaire : « Ne jamais sous-estimer le potentiel d’une courgette. Les bites, quelle que soit leur taille, sont sexy ! Sauf celles attachées à une masculinité toxique. «